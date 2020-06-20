



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался о том, как повлияют грядущие в России массовые мероприятия на пандемию. Волгоградские журналисты сегодня спросили у главы ведомства, не произойдет ли всплеск заболеваемости после проведения парада и голосования по поправкам в Конституцию.

Мурашко заявил, что в се меры по снятию ограничений вводятся только тогда, когда ситуация стабилизируется ". А сегодня индекс репродукции, основной показатель, который говорит о стабилизации ситуации, он позволяет это делать. Соблюдение масочного режима остается важным элементом карантинизации. В том числе позволяет минимизировать риски для населения", - заключил министр.