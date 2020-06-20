Федеральные новости

Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосования

Михаил Мурашко находится с визитом в Волгоградской области
Федеральные новости 20.06.2020 14:11
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20.06.2020 14:11


Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался о том, как повлияют грядущие в России массовые мероприятия на пандемию. Волгоградские журналисты сегодня спросили у главы ведомства, не произойдет ли всплеск заболеваемости после проведения парада и голосования по поправкам в Конституцию.
Мурашко заявил, что все меры по снятию ограничений вводятся только тогда, когда ситуация стабилизируется ". А сегодня индекс репродукции, основной показатель, который говорит о стабилизации ситуации, он позволяет это делать. Соблюдение масочного режима остается важным элементом карантинизации. В том числе позволяет минимизировать риски для населения", - заключил министр.
Напомним, глава федерального ведомства сегодня находится в Волгоградской области с однодневным рабочим визитом.
Михаил Мурашко уже принял участие в церемонии торжественного открытия Волжском федерального центра трансплантации почки и диализа. Министр здравоохранения РФ также проведет встречу с главой региона Андреем Бочаровым и поздравит волгоградских медиков с профессиональным праздником.

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