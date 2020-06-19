Один умер и 107 заболели: коронавирус не отпускает Волгоградскую область





Еще один летальный случай от коронавирусной инфекции зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 107 жителей региона, а количество смертей от коронавируса выросло до 32.

В оперативном штабе региона уточнили, что скончался 54-летний житель Волгограда, у которого диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Он находился в реанимационном отделении "ВОКГВВ", где умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Мужчина при жизни страдал хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта.

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 5207 человек, из которых 2024 уже выздоровели.



