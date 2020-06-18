Федеральные новости

«Телега» выходит из тени: в Роскомнадзоре больше не хотят блокировки мессенджера

Федеральные новости 18.06.2020 17:06
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18.06.2020 17:06


Об отказе от требований по ограничению доступа к популярному мессенджеру Telegram заявили сегодня в Роскомнадзоре, сообщает ИА «Высота 102».  «Позитивно оцениваем высказанную основателем Tелеграмм готовность противодействовать терроризму и эстремизму», - в ведомстве отметили, что решение принято по согласованию с Генеральной прокуратурой России. 
4 июня Павел Дуров публично поприветствовал инициативу разблокировать Telegram:  «Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы». 
Несмотря на то, что Telegram в России был официально заблокирован, мессенджер все это время жил бурной жизнью. Свои Telegram-каналы уже давно завели многие представители органов государственной власти и официальные СМИ. 
Telegram-канал информагентства «Высота 102» https://t.me/infoV102ru


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