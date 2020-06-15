Политика 15.06.2020 16:24
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15.06.2020 16:24
Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев находился в отпуске без сохранения заработной платы до 5 июня. Вернувшись на работу в коридоры законодательной власти, единоросс уже принял участие в удаленной деятельности регпарламента, в частности в работе комитета по бюджетной и налоговой политике. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщили в облдуме в ответ на редакционный запрос от 9 июня.
Таким образом, срок отсутствия народного избранника на работе составил около 3-х месяцев. Напомним, увлекательная история затянувшегося отдыха волгоградского депутата получила широкую огласку в СМИ.
В начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев легкомысленно отправился в отпуск на тихоокеанский остров Фиджи. Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов, покинуть райский остров депутат-миллионер смог лишь 22 мая. Затем последовала пара недель обязательной самоизоляции.
Пока единоросс находился на Фиджи, Волгоградская областная дума опубликовала декларации депутатов. Так, годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.
О трепетном отношении Ильи Кошкарева к нажитому ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговую».
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