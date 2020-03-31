Общество

МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков

Общество 31.03.2020 22:33
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31.03.2020 22:33


Оказавший заложником своих туристических аппетитов депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев сегодня так и не смог покинуть тихоокеанский остров Фиджи. Как сообщили ИА «Высота 102» в посольстве России в Австралии , 31 марта предполагался вылет группы российских граждан с Фиджи в Австралию с целью дальнейшего возвращения в Россию по маршруту Сидней – Доха – Москва. 
«У пассажиров имелись необходимые транзитные разрешения австралийских властей и билеты на рейсы Qatar Airways из Сиднея.Однако запланированный ранее авиакомпанией Fiji Airways чартерный рейс в Сидней был заменен рейсом в Брисбен. В посадке на него российским гражданам было отказано со ссылкой на требование австралийских властей, чтобы последующий вылет на Родину осуществлялся из того же аэропорта, в который прибывают транзитные пассажиры, причем не позже 12 часов с момента прибытия», - рассказали в посольстве и отметили, что продолжают прорабатывать варианты репатриации россиян.


Как ранее сообщало ИА «Высота 102», среди людей, попавших в экстраординарную ситуацию в связи с охватившей планету пандемией, оказался член регионального политсовета «Единой России», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой  политики Илья  Кошкарев. Особые меры по предотвращению распространения коронавируса застали народного избранника и других российских граждан в отпуске на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. 
В редакцию «Высота 102» через соцсети обратилась жительница Волгограда Олеся Бондаренко, которая сообщила, что в государстве Фиджи, где введен комендантский час, в стрессовой ситуации находится группа туристов из России в составе 17 человек. Люди не могут вылететь домой с 19 марта. «У некоторых членов нашей группы обострились хронические заболевания и лекарства на исходе. В сложившейся ситуации нас поддерживает только вера в наше государство», - рассказала волгоградка.
 
В далекое путешествие депутат-единоросс отправился, по всей видимости, еще в начале месяца. Коллеги по регпарламенту признались , что не видели его с 8 марта.  

Илья Кошкарев – один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы. За 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков и два дома.  Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, доход которой в 2018 году составил 16,8 млн рублей. 


Кошкарев закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в котором  впоследствии несколько лет преподавал. В 90-х годах работал на руководящих должностях во Всероссийском институте орошаемого земледелия, Волгоградской агропромышленной финансовой корпорации, затем в компании «Агропромснаб». С 1999 по 2010 годы был гендиректором ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Трижды, начиная с 2009 года, избирался депутатом Волгоградской облдумы.
В регпарламенте Илья Кошкарев работает на постоянной оплачиваемой основе.

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