МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков





Оказавший заложником своих туристических аппетитов депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев сегодня так и не смог покинуть тихоокеанский остров Фиджи. Как сообщили ИА «Высота 102» в посольстве России в Австралии , 31 марта предполагался вылет группы российских граждан с Фиджи в Австралию с целью дальнейшего возвращения в Россию по маршруту Сидней – Доха – Москва.

«У пассажиров имелись необходимые транзитные разрешения австралийских властей и билеты на рейсы Qatar Airways из Сиднея.Однако запланированный ранее авиакомпанией Fiji Airways чартерный рейс в Сидней был заменен рейсом в Брисбен. В посадке на него российским гражданам было отказано со ссылкой на требование австралийских властей, чтобы последующий вылет на Родину осуществлялся из того же аэропорта, в который прибывают транзитные пассажиры, причем не позже 12 часов с момента прибытия», - рассказали в посольстве и отметили, что продолжают прорабатывать варианты репатриации россиян.







, среди людей, попавших в экстраординарную ситуацию в связи с охватившей планету пандемией, оказался член регионального политсовета «Единой России», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политики Илья Кошкарев. Особые меры по предотвращению распространения коронавируса застали народного избранника и других российских граждан в отпуске на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , среди людей, попавших в экстраординарную ситуацию в связи с охватившей планету пандемией, оказался член регионального политсовета «Единой России», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политики Илья Кошкарев. Особые меры по предотвращению распространения коронавируса застали народного избранника и других российских граждан в отпуске на архипелаге в юго-западной части Тихого океана.

В редакцию «Высота 102» через соцсети обратилась жительница Волгограда Олеся Бондаренко, которая сообщила, что в государстве Фиджи, где введен комендантский час, в стрессовой ситуации находится группа туристов из России в составе 17 человек. Люди не могут вылететь домой с 19 марта. «У некоторых членов нашей группы обострились хронические заболевания и лекарства на исходе. В сложившейся ситуации нас поддерживает только вера в наше государство», - рассказала волгоградка.



В далекое путешествие депутат-единоросс отправился, по всей видимости, еще в начале месяца. Коллеги по регпарламенту признались , что не видели его с 8 марта.



Илья Кошкарев – один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы. За 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков и два дома. Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, доход которой в 2018 году составил 16,8 млн рублей.







Кошкарев закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в котором впоследствии несколько лет преподавал. В 90-х годах работал на руководящих должностях во Всероссийском институте орошаемого земледелия, Волгоградской агропромышленной финансовой корпорации, затем в компании «Агропромснаб». С 1999 по 2010 годы был гендиректором ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Трижды, начиная с 2009 года, избирался депутатом Волгоградской облдумы.

В регпарламенте Илья Кошкарев работает на постоянной оплачиваемой основе.