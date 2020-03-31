МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», среди людей, попавших в экстраординарную ситуацию в связи с охватившей планету пандемией, оказался член регионального политсовета «Единой России», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политики Илья Кошкарев. Особые меры по предотвращению распространения коронавируса застали народного избранника и других российских граждан в отпуске на архипелаге в юго-западной части Тихого океана.
В далекое путешествие депутат-единоросс отправился, по всей видимости, еще в начале месяца. Коллеги по регпарламенту признались , что не видели его с 8 марта.
Илья Кошкарев – один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы. За 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков и два дома. Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, доход которой в 2018 году составил 16,8 млн рублей.
Кошкарев закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в котором впоследствии несколько лет преподавал. В 90-х годах работал на руководящих должностях во Всероссийском институте орошаемого земледелия, Волгоградской агропромышленной финансовой корпорации, затем в компании «Агропромснаб». С 1999 по 2010 годы был гендиректором ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Трижды, начиная с 2009 года, избирался депутатом Волгоградской облдумы.
В регпарламенте Илья Кошкарев работает на постоянной оплачиваемой основе.