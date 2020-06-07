Общество

Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»

Общество 07.06.2020 22:34
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07.06.2020 22:34


Татьяна Евгеньевна Волколупова, которая является одним из учредителей ООО «Сосновый бор» в Волгограде, пытается взыскать со своей организации более 40 миллионов рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области. Татьяна Волколупова в исковом заявлении требует с ООО «Сосновый бор» погашения задолженности в размере 12 миллионов 250 тысяч рублей, процентов в размере 23 миллионов 711 тысяч 506,85 руб., а также пени в сумме 3 миллионов 102 тысяч 750 рублей. Суть претензий, в опубликованном документе, не поясняется. 
Согласно определению арбитража, исковое заявление, поданное 1 июня текущего года, оставлено без движения. Суд установил, что оно подано с нарушением требований, установленных пунктами 2, 4, 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, к исковому заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины. Однако истцом к заявлению о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины не представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии денежных средств, позволяющих уплатить государственную пошлину в установленном размере.
Истцу дано время до 25 июня на устранение нарушений.

Напомним, что в настоящее время в судах рассматривается дело о сносе объектов «Соснового бора», которые, как считает администрация Дзержинского района, являются самовольно установленными нестационарными объектами. Конюшни «Соснового бора» собственники уже начали разбирать сами, согласовав график демонтажа с администрацией. Судебного решения по остальным постройкам, в числе которых гостиничные домики и ресторан, пока еще не принято.
По данным системы СПАРК, ООО «Сосновый бор» специализируется на ресторанном бизнесе и услугах по доставке продуктов питания. Учредителями выступают – с 2012 года Татьяна Волколупова (33,3% доли) и с апреля 2019-го – Владимир Зубков (66,7%). Татьяна Волколупова – родственница бывшего прокурора Волгограда, затем – прокурора Астраханской области. К «Сосновому бору», как ранее сообщала «Высота 102», в свое время имели отношение и другие влиятельные в городе люди.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Судебные тяжбы продолжаются.

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