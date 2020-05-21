Борьба с коррупцией

Мэрия Волгограда прервала молчание по поводу сноса «Соснового бора»

Борьба с коррупцией 21.05.2020 11:39
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21.05.2020 11:39


«Владельцы объектов комплекса «Сосновый бор» не получали разрешение на строительство, а также не осуществили в установленном законом порядке ввод в эксплуатацию. Как следствие, строительство и возведение объектов не соответствует требованиям норм Градостроительного и Земельного кодексов РФ», - так высказались в администрации Волгограда по поводу громкой истории начавшегося сноса строений, расположенных на улице Ангарской рядом с дубовой балкой. В мэрии дают понять, что «Сосновый бор» изначально возник, а затем и долгие годы функционировал с нарушениями,  а все, что сейчас происходит - это работа по наведению порядка в сфере незаконно возведенных объектов на территории Волгограда, многие из которых являются «памятниками коррупции». 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», вопросы властных структур к объектам «Соснового бора» начали возникать практически сразу после задержания ФСБ бизнесмена Владимира Зубкова и бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Поводом для отправки их под следствие в московский изолятор «Лефортово» стало уголовное дело, возбужденное  после поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Основным учредителем открытого в 2007 году ресторанно-гостиничного развлекательного комплекса «Сосновый бор» с размером доли - почти в 67% как раз является бизнесмен Владимир Зубков, а также родственница бывшего прокурора Волгограда Евгения Волколупова - Татьяна Евгеньевна Волколупова (ей принадлежит чуть более 33% доли). 

Объектами комплекса владеют несколько собственников: Рулева Елизавета Александровна - родственница ныне покойного бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Александра Рулёва , Волколупова Ирина Владимировна, Зубков Владимир Владимирович и ООО «Сосновый бор». Им принадлежат конюшни общей площадью свыше 1000 квадратных метров, навесы, ограждения вагончики, ряд домов отдыха, каждый почти по 50 квадратных метров, ресторан, бани, бассейны, спа-галереи и ряд других объектов.  Все это возникло на землях, относящихся к зоне лесов и лесопарков, не без покровительства некоторых самых могущественных в то время людей в городе. Приложил руку к созданию «Соснового бора» и ныне осужденный за мошенничество бывший вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. 
Ресторан комплекса площадью почти в 400 квадратных метров, где можно было отлично выпить и закусить, еще совсем недавно пользовался большой популярностью среди местной «элиты» - представителей власти, силовых структур  и депутатского корпуса.  По данным системы «СПАРК», у ООО «Сосновый бор»  имелись контракты с рядом госструктур – УФСИН (2011г.), аппаратом губернатора Волгоградской области (2013г.) и областной думой (2013г.).

«В соответствии с действующим законодательством размещение объектов капитального строительства на рекреационной территории запрещено. При этом реализация алкогольной продукции, в том числе на розлив допускается исключительно в стационарных объектах. Таким образом, ресторанный бизнес с продажей алкоголя в данной точке лесных насаждений города в принципе невозможен, в то время как для заведения общественного питания реализация алкогольной продукции, как правило – основной источник дохода. Реализация сопутствующих услуг, в том числе оказание услуг по содержанию лошадей, принадлежащих частным лицам (именно эти коммерческие услуги оказывало ООО «Сосновый бор» на базе своих конюшен) – смежный бизнес, осуществляемый на коммерческой основе, служащий для привлечения внимания к комплексу», - комментируют в администрации Волгограда.

Что касается лошадей, которые содержатся в конюшнях «Соснового бора», то, по информации мэрии, животных готовы принять Волгоградский казачий конно-спортивный клуб, эко-центр «Солнечная долина» при  волгоградском областном благотворительном фонде защиты животных «Дино», а также протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского храма Анатолий Безбородов.  
«Готовность профильных организаций принять на временное содержание лошадей озвучивалось собственникам конюшен еще минувшей зимой. Однако представители ООО «Сосновый бор» интереса к предложениям тогда не проявили. Сейчас это озвучивается еще раз официально. Общественная палата Волгограда готова выступить посредником и гарантом передачи лошадей в любое из вышеуказанных учреждений для организации их временного содержания до тех пор, пока владельцы не определятся с постоянным местом обитания животных», - в администрации Волгограда подчеркивают, что лошади и другие животные ни в коем случае не пострадают. 

На возникающий вопрос : «Если конюшни построены незаконно, почему администрация не может забрать их в свою собственность и обеспечить дальнейшую эксплуатацию в прежнем качестве?», - в администрации Волгограда отвечают следующее:
«В соответствии с требованиями законодательства, единственное что могут сделать муниципальные власти, приняв в собственность незаконные строения – осуществить их демонтаж за счет бюджетных средств – таким образом, сегодняшние собственники незаконных строений избегут необходимости компенсировать затраты бюджета на демонтаж незаконных строений. Эксплуатировать строения, возведенные в рекреационной зоне, без разрешительной документации, действующее законодательство запрещает независимо от того, в чьей собственности они будут находиться. Принимать в дар незаконные строения исключительно для того, чтобы избавить их владельцев от затрат на демонтаж (другого законодательство не допускает) администрация Волгограда считает нецелесообразным.
В любом случае предмет обсуждения отсутствует, поскольку юридически значимых действий владельцы по данному вопросу не предприняли, хотя в ряде СМИ и опубликована информация о том, что собственник объектов якобы обратился к властям с официальным предложением о заключении договора дарения. Протокол внеочередного собрания учредителей подписан только Волколуповой Т.Е., Зубков В.В. по определенным причинам не выразил в официальной форме своего согласия на передачу объектов, таким образом, заявление о дарении не имеет юридической силы». 
 
Напомним, в 2019 году администрация Дзержинского района обратилась с рядом исковых заявлений в Арбитражный суд Волгоградской области для установления законности нахождения объектов капитального строительства  на территории комплекса «Сосновый бор». Тогда же мэрия в одностороннем порядке расторгла договор аренды и направила собственнику уведомление о необходимости освободить земельный участок в течение месяца. 17 января 2020 года администрация Дзержинского района издала распоряжение о демонтаже строений. Судебные споры еще не окончены, очередное рассмотрение назначено на 4 июня. Однако в последние дни ситуация дошла до того, что силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района» начался фактический снос строений, часть которых занята животными. На пути тяжелой техники и рабочих с ломами встали общественники. Трое активистов были задержаны полицией.                                         
Несколько дней назад было написано открытое письмо губернатору, в котором представители «Соснового бора» выразили готовность передать все имущество в безвозмездную собственность администрации Волгограда, а также взять на себя всю расходную финансовую  часть, отвечающую за полноценное функционирование и содержание спортивно-оздоровительного комплекса (конюшни). 

По данным системы СПАРК, ООО «Сосновый бор» специализируется на ресторанном бизнесе и услугах по доставке продуктов питания. Учредителями выступают – с 2012 года Татьяна Волколупова (33,3% доли) и с апреля 2019-го – Владимир Зубков (66,7%). В перечне дополнительных видов деятельности – 27 пунктов. В том числе, организация праздников, выращивание овощей, животноводство, производство продуктов питания с последующей оптовой и розничной продажей. Среднесписочная численность сотрудников  микропредприятия по состоянию на конец 2019 года – 41 человек. По итогам 2018 года компания получила выручку в сумме почти 100 млн рублей. Размер чистой прибыли составил 5,2 млн рублей. 


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