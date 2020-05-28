



Собственники ООО «Сосновый бор» самостоятельно приступили к демонтажу незаконных сооружений, расположенных на рекреационной территории ул. Ангарской. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Соответствующий график со сроками по демонтажу каждой постройки был подписан 26 мая между руководством компании и администрацией Дзержинского района. Согласно документу, собственники обязуются завершить разбор всех сооружений до 8 августа этого года, при этом первый объект должен быть демонтирован к концу текущей недели.

Сносу подлежит ряд самовольно размещенных объектов – большая и малая конюшни, хозяйственный блок, манеж и др.. Распоряжение об их демонтаже было издано администрацией района в январе 2020 года на основании обследования земельного участка. Представители ООО «Сосновый бор» еще в январе текущего года были осведомлены о необходимости самостоятельно устранить незаконные объекты, но до середины мая 2020 года никаких действий по демонтажу не предприняли, утверждают в мэрии.

С инициативой о подписании графика демонтажных работ ООО «Сосновый бор» обратилось после того, как суды и первой, и апелляционной инстанций подтвердили законность распоряжения администрации района, а также после получения уведомления о разборе сооружений силами муниципальной службы с последующим взысканием стоимости работ.

После завершения работ все конструкции должны быть вывезены, территория очищена от мусора и приведена в порядок. Контроль за ходом проведения демонтажа и сроками исполнения графика в ежедневном режиме будут осуществлять специалисты администрации Дзержинского района, заверили в администрации.

Юрист ООО «Сосновый бор» Рустам Эседулаев сообщил, что компания пошла на такой договор по сносу построек, так как администрация отказалась принимать конюшни в дар. «Мы вынуждены были на это пойти, иначе нас бы просто снесли. А так мы все аккуратно разберем сами», - рассказал Эседулаев. Юрист уточнил, что первым демонтируют большой ангар, потом приступят к конюшням. Ангар уже разобрали наполовину. Судьба лошадей еще окончательно не решена. «Желающих забрать животных очень много. Мы сейчас в процессе, дом им найдем. Не переживайте, с лошадьми все будет хорошо», - сообщил юрист ООО «Сосновый бор».

Напомним, ранее городские власти заявляли, что строения на территории усадьбы были возведены незаконно. Чиновники предприняли попытки снести объекты на территории усадьбы, однако столкнулись с противостоянием защитников лошадей. Впоследствии Дзержинский суд Волгограда оштрафовал троих из них за невыполнение законных распоряжений сотрудников полиции. Общественная палата затем предложила свои посреднические услуги в устройстве оставшихся лошадей в приюты для животных и конно-спортивные клубы.



Борис Пылин, один из защитников «Соснового бора», которого суд оштрафовал за неповиновение полицейским на территории «Соснового бора», считает, что происходящее никак не красит чиновников. «С одной стороны, что сами разбирают, это лучше, чем ломать. Установлен срок для монтажа, в течение которого, хочется надеяться, может наступить какое-то прояснение в головах чиновников. Удивляет одно – городские власти даже отказались от подарка в виде конюшен, потому что конно-спортивный клуб, которому «Сосновый бор» хотел отдать свое хозяйство, оказался не в состоянии его содержать. Кто-то, наверное, думал, что конюшни приносят хорошую прибыль, но на самом деле это оказалось не так. В конюшню часто привозили детей по линии той же епархии, всех катали бесплатно, а потом детей кормили булочками и поили чаем в беседке, которую тоже приговорили к сносу. Спасибо хотя бы за то, что не прошлись бульдозерами. Видно, подсчитали, во сколько им это обойдется, и поняли, что это недешево. И разрешили сносить самим. Это как палачи, которым не хочется пачкать руки и они дают веревку, чтоб сам человек повесился. Вот такие у меня ассоциации возникают. Что касается меня, то я собираюсь обжаловать решение суда, по которому меня оштрафовали. Мы еще поборемся».







