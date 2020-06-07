Коронавирус унес жизни двух жителей Михайловки





Мужчина и женщина из Михайловки в Волгоградской области скончались за минувшие сутки от пневмонии и осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 58-летняя женщина, у которой подтвердился COVID-19, обратилась за медицинской помощью на четвертые сутки после начала заболевания. Ее госпитализировали в инфекционное отделение ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» с двухсторонней пневмонией.

Пациентка также страдала хроническими заболеваниями.

Второй жертвой коронавируса стал 49-летний мужчина. Он жил в Михайловке, но выезжал в Москву. По возвращению из столицы почувствовал себя плохо, обратился за медицинской помощью. У него также диагностировали COVID-19 с пневмонией.

В оперштабе отметили, что несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Напомним, в Волгоградской области от коронавирусной инфекции нового типа умерло уже 23 человека.



