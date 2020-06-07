Коронавирус унес жизни двух жителей Михайловки

Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской области07.06.2020 11:39
Коронавирус больше не приезжает в Волгоград06.06.2020 15:12
Опять за 100: в Волгоградской области растет число зараженных COVID-1906.06.2020 11:48
В Волгоградской области выясняют причины смерти медсестры после вспышки COVID-19 в ЦРБ05.06.2020 22:40
Стоматологи в противочумных костюмах готовы спасти чихающих волгоградцев от зубной боли05.06.2020 14:48
Больше чем вчера: в Волгоградской области 128 новых случаев коронавируса05.06.2020 11:47
Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржоми05.06.2020 09:27
Волгоградские медики, специалисты Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации и регионального фонда обязательного медицинского страхования в формате видеоконференции обсудили проблему восстановления пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА «Высота...