Здравоохранение

Коронавирус унес жизни двух жителей Михайловки

Здравоохранение 07.06.2020 14:45
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07.06.2020 14:45


Мужчина и женщина из Михайловки в Волгоградской области скончались за минувшие сутки от пневмонии и осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 58-летняя женщина, у которой подтвердился COVID-19, обратилась за медицинской помощью на четвертые сутки после начала заболевания. Ее госпитализировали в инфекционное отделение ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» с двухсторонней пневмонией.
Пациентка также страдала хроническими заболеваниями.
Второй жертвой коронавируса стал 49-летний мужчина. Он жил в Михайловке, но выезжал в Москву. По возвращению из столицы почувствовал себя плохо, обратился за медицинской помощью. У него также диагностировали COVID-19 с пневмонией.
В оперштабе отметили, что несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Напомним, в Волгоградской области от коронавирусной инфекции нового типа умерло уже 23 человека.

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