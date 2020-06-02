Минобрнауки: электронная подпись для поступления в ВУЗы не нужна

Федеральные новости 02.06.2020 15:02
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02.06.2020 15:02
Для подачи документов в приемные комиссии вузов не нужен сертификат электронной подписи, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на “Ъ”. Издание опровергло появившуюся ранее информацию о необходимости получения ЭПЦ для поступления в высшие учебные заведения. По данным “Ъ” , в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ пояснили следующее: «Приказом отменены действовавшие ранее способы подачи документов с электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Таким образом, информация о необходимости использования ЭЦП для подачи документов в вуз является неверной».
Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались взволнованные родители выпускников этого года, которые при наведении справок узнавали, что их детям при дистанционной подаче документов в вуз могут понадобиться сертификаты электронной подписи. Соответствующую информацию распространила Федеральная кадастровая палата.
По данным Министерства науки и высшего образования , на сегодняшний день есть два возможных способа подачи документов в вуз дистанционно. Абитуриенты могут направить необходимые документы через электронную систему вуза или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах.
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