Минобрнауки: электронная подпись для поступления в ВУЗы не нужна





Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались взволнованные родители выпускников этого года, которые при наведении справок узнавали, что их детям при дистанционной подаче документов в вуз могут понадобиться сертификаты электронной подписи. Соответствующую информацию распространила Федеральная кадастровая палата.

По данным Министерства науки и высшего образования , на сегодняшний день есть два возможных способа подачи документов в вуз дистанционно. Абитуриенты могут направить необходимые документы через электронную систему вуза или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах.



