Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайной

Здравоохранение 01.06.2020 14:21
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01.06.2020 14:21
Облздрав не располагает информацией об использовании нового госпиталя Минобороны в Волгограде. «Он построен военными для военных. Большей информацией не располагаем», - коротко пояснил сегодня на брифинге зампредседателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Ранее в соцсетях распространялись сведения о том, что в медучреждение военного ведомства поступили первые пациенты. Подтвердить или опровергнуть данную информацию на сегодняшнем брифинге корреспонденту информагентства не удалось.
Многофункциональный медицинский центр, возведенный на базе ФГБУ «413 Военный госпиталь» Минобороны РФ, построили всего за 40 дней и сдали в эксплуатацию в конце апреля. Общая площадь здания — 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри — приемное отделение, два полностью боксированных отделения на 45 коек каждое, реанимация на десять коек. Штат медицинских работников, как сообщала пресс-служба администрации области 30 апреля, укомплектован на 100% и подготовлен к приему пациентов.
О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта. На данные цели Министерству обороны выделено 8,8 млрд рублей.
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