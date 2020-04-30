Общество 30.04.2020 19:26
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30.04.2020 19:26
В Волгограде готовится к открытию многофункциональный медицинский центр, возведенный на базе ФГБУ «413 Военный госпиталь» Минобороны РФ. Учреждение, рассчитаное на одномоментное пребывание ста пациентов, сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Новое медучреждение было возведено за рекордные 40 дней. Общая площадь здания — 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри — приемное отделение, два полностью боксированных отделения на 45 коек каждое, реанимация на десять коек. Центр соответствует всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам: боксы сконструированы таким образом, чтобы исключить перемещение пациентов и персонала по общим зонам — вход и выход осуществляется с улицы. Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты. Штат медицинских работников укомплектован на 100% и подготовлен к приему первых пациентов.
До конца мая количество коек для лечения коронавирусных больных в регионе вырастет до 4000 единиц.
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