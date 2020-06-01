В Волгограде экспедитор разыграл кражу 1,3 млн рублей у компании

Расследования 01.06.2020 13:54
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01.06.2020 13:54
До 10 лет лишения свободы грозит экспедитору и его сообщнику в Волгограде за кражу 1,3 миллиона рублей, принадлежавших работодателю. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, они обвиняются в свершении преступления, предусмотренном о п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, водитель-экспедитор коммерческой организации решил похитить полученные от контрагентов деньги, которые он перевозил для передачи в кассу работодателя. Для реализации задуманного он привлек своих знакомых, которым пообещал часть похищенного.
Согласно разработанному плану, после возвращения из очередной командировки экспедитор припарковал автомобиль на стоянке в Краснооктябрьском районе Волгограда, предварительно похитив перевозимые денежные средства в сумме более 1,3 млн рублей. Далее его сообщники организовали проникновение в салон оставленного автомобиля лица, не осведомленного о совершенном преступлении. С целью инсценировки хищения денег по просьбе соучастников мужчина забрал из машины коробку с бумагами, не представляющими ценности для организации.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном бывший экспедитор отрицает, его сообщник полностью признает. Уголовное преследование в отношении третьего фигуранта прекращено в связи с его смертью.
Ожидать суда один из обвиняемых будет, находясь под стражей, второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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