Борьба с коррупцией

Бывшие волгоградские чиновники хорошо устроились в культуре

Борьба с коррупцией 30.05.2020 11:06
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30.05.2020 11:06


Опубликованы средние зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно обнародованным данным самая высокая зарплата в прошлом году была у и.о. ректора Волгоградского института искусства и культуры Оксаны Лукониной – 115, 8 тысяч рублей. Среди руководителей театров больше всего зарабатывала директор НЭТа Ангелина Шершень – 108,6 тысяч рублей. Заработок директора Волгоградского театра юного зрителя Альберта Авходеева составлял в 2019 году 81,3 тысячи рублей, а директора музыкально-драматического казачьего театра Андрея Зуева – 80 тысяч рублей. Александр Николаенко, директор областного театра кукол, получал в прошлом году около 77 тысяч рублей в месяц. 
 
Среди руководителей волгоградских музеев больше всего получал в прошлом году Анатолий Мальченко, директор областного краеведческого музея – 96,6 тысяч рублей. Ежемесячный заработок руководителя музея «Старая Сарепта» Юлии Красноглазовой составлял 87,1 тысяча рублей, директора Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова Варвары Озериной – 84,1 тысяча рублей. 
Заработки бывших чиновников, которые сегодня работают в сфере культуры, тоже немаленькие. Например, экс-заместитель главы администрации Волгограда Леонид Пикман в должности руководителя «Царицынской оперы» получал в прошлом году около 90 тысяч рублей в месяц. Бывший председатель комитета по подготовке к ЧМ-2018 Волгоградской области Аркадий Грушко, директор интерактивного музея  «Россия – моя история» - около 84 тысячи рублей. Бывший сити-менеджер Волгограда Владимир Собакарь зарабатывал  на посту заместителя директора Волгоградского областного центра народного творчества в прошлом году 63,8 тысячи рублей в месяц. 
Напомним, средняя зарплата работников культуры Волгоградской области в прошлом году составляла 29285 рублей. 

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