Расследования 29.05.2020 16:20
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29.05.2020 16:20
Мировой судья рассмотрит уголовное дело в отношении директора частного детского сада в Волгограде, которая обвиняется в невыплате зарплаты уволенным сотрудникам. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обвиняется в полной невыплате зарплаты троим работникам, уволенным в марте текущего года. Ей грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.145.1 УК РФ.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда.
Установлено, что после увольнения руководитель организации не выплатила заработную плату троим воспитателям, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 100 тысяч рублей. Следователи установили, что при этом поступавшие в качестве оплаты денежные средства, достаточные для погашения долгов по заработной плате, обвиняемая просила переводить на личную банковскую карту, минуя счет организации.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Отмечается, что после предъявления прокуратурой исковых заявлений в интересах работников, задолженность по заработной плате перед уволенными воспитателями была погашена в полном объеме.
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