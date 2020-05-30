



Выпускники этого года могут столкнуться с неожиданными препятствиями при подаче заявлений в выбранные ВУЗы, если вовремя не озаботятся получением некоторых документов, а также регистрацией на сайте Госуслуги. Об этом, как выяснилось, с удивлением узнают многие родители закончивших школу детей и сами выпускники, когда начинают наводить справки.

ИА «Высота 102» разбиралось в особенностях вступительной кампании-2020, которая пройдет дистанционно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, когда представить документы лично или отправить по почте будет невозможно.

Итак, для анонсированной всеобщей онлайн-подачи документов в приемные комиссии ВУЗов абитуриентам может понадобиться сертификат электронной подписи. Соответственно, лучше обзавестись им заранее. Для получения такого сертификата потребуются паспорт, ИНН и СНИЛС - эти документы нужно подать в один из аккредитованных Минкомсвязи России удостоверяющих центров. В Волгограде, например это отделение пенсионного фонда на улице Рабоче-Крестьянской, 16, а также другие организации, список которых можно уточнить на сайте федерального ведомства или на сайте Госуслуги. Если у выпускника по каким-то причинам нет документа, удостоверяющего наличие ИНН, то получить его можно в налоговой инспекции. Как пояснили в УФНС по региону, на сайте ведомства есть специальный сервис.





Как рассказала ИА «Высота 102» секретарь приемной комиссии Волгоградского государственного университета Диля Шелестова, у каждого высшего учебного заведения свои требования, поэтому электронная цифровая подпись может и не понадобиться. Например, в ВолГУ, начиная с 20 июня, можно подать документы двумя способами - через «Личный кабинет абитуриента» на сайте ВУЗа или на адрес электронной почты. «Документы направляются в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). В перечень необходимых документов входит: паспорт, документ об образовании установленного образца, то есть аттестат, документы, дающие право на льготы, а также подтверждающие индивидуальные достижения, например, грамоты. Кроме того, обязательно заполнение заявления и приложения к заявлению, а также согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних абитуриентов и их законных представителей). Кроме того, документы можно подать посредством использования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», - рассказали в Волгу.

Напомним, приемная кампания в ВУЗы стартует 20 июня.



