В Волгограде скончался экс-директор ВТЗ Валерий Хватов

На 86-ом году жизни скончался бывший директор Волгоградского тракторного завода (ВТЗ) Валерий Хватов. Известный в городе промышленник возглавлял это предприятие десять лет – с 1991 по 2001 годы, сообщили в Облпромторге и ТЭК.

Валерий Хватов вел активную общественную деятельность. В 1998 – 2003 годах он был председателем координационного совета НП «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области». Занимал должности секретаря Волгоградского горкома, первого секретаря Волжского горкома и секретаря Волгоградского обкома КПСС.

Свой трудовой путь на Волгоградском тракторном заводе Валерий Хватов начинал с мастера участка. Был начальником цеха и секретарем партийной организации ВТЗ.

Награжден государственными и отраслевыми наградами, среди которых орден «Знак Почета». Имеет звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Церемония прощания с Валерием Хватовым пройдет 21 августа в 13:30 мск в здании ритуального комплекса по адресу: г.Волгоград, ул.Землячки, 74.