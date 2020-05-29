Здравоохранение

Волгоградские студенты-медики отправились добровольцами на ликвидацию вспышки COVID-19 в Урюпинске

Здравоохранение 29.05.2020 12:54
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29.05.2020 12:54




Сегодня первая группа студентов-добровольцев из Волгоградского государственного медицинского университета отправилась в Урюпинск, где медики борются со вспышкой коронавирусной инфекции в психоневрологическом интернате. Как сообщил ИА "Высота 102" проректор по воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ Сергей Краюшкин, сегодня в непростое время медицинский вуз помогает больницам с кадрами по просьбе комитета здравоохранения Волгоградской области. 

Студенты-медики месяц будут работать в так называемой "красной зоне": ставить капельницы, делать уколы, измерять температуру пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией. "Очень многие наши студенты выразили желание поехать, но мы отобрали шесть человек. Это студенты 4-5 курсов, которые имеют большой опыт работы в качестве среднего медицинского персонала и опыт волонтерства", - пояснил Краюшкин, по какому принципу формировалась бригада добровольцев.

Проректор ВолгГМУ отметил, что в университете все студенты прошли подготовку, знают все о тактике лечения зараженных COVID-19.
Сами студенты в беседе с журналистами отмечали, что прекрасно понимают все риски, что могут заразиться, но желание набраться опыта работы в условиях пандемии и быть полезными сильнее страха.

Студент 5-го курса Василий Ерешкин рассказал "Высоте 102", что в его семье мнения кардинально разделились, поэтому решение о поездке он принимал сам.
"Опасения в любом случае есть, но, если соблюдать все меры безопасности, гигиены, время нахождения в красной зоне, то риски сводятся к минимуму, - говорит Василий. - Я думаю, что это будет очень рутинная медицинская работа, где я должен выкладываться на 100%, чтобы помочь человеку выздороветь". 


Напомним, ИА "Высота 102" сообщало о вспышке коронавируса в Урюпинском психоневрологическом интернате. Несмотря на то, что социальное учреждение работало в закрытом режиме, уберечь персонал и пациентов от инфекции не удалось. Накануне COVID-19 был подтвержден уже у 52 человек. Большая часть пациентов госпитализирована в Урюпинскую ЦРБ.

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