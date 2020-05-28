Ребенок с Ямала пострадал в тройном ДТП под Волгоградом





Авария с участием трех автомобилей, в которой пострадал 8-летний ребенок, произошла накануне в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, по предварительной информации, ДТП спровоцировал 73-летний водитель автомобиля "SsangYong". Он двигался по улице Ленина и напротив дома №402 при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с попутным автомобилем "ВАЗ-21043" под управлением 53-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа.





От удара "SsangYong" совершил наезд на автомобиль "Mercedes" под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП 8-летний пассажир автомашины "ВАЗ" был доставлен в больницу.



