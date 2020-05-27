Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус проник в интернат для пожилых и инвалидов

Здравоохранение 27.05.2020 12:51
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27.05.2020 12:51


Пациенты и сотрудники Урюпинского психоневрологического интерната в Волгоградской области заразились коронавирусом. Как сообщает ИА "Высота 102", о вспышке заболевания в этом социальном учреждении заявил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.
По его словам, в Урюпинскую ЦРБ госпитализировано 30 человек - это и пациенты, и сотрудники учреждения. У всех заболевание проходит в легкой форме. Алимов уточнил, что если будут заболевания в тяжелой форме, то таких пациентов будут доставлять в Волгоград.
Всего в Урюпинском психоневрологическом интернате находятся 350 пациентов и 60 сотрудников, которые работают здесь вахтовым методом. Кто занес инфекцию в социальное учреждение выясняют специалисты Роспотребнадзора. В настоящее время они проводят эпидрасследование.

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