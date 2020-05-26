В Волгоградской области неуступчивый водитель отправил троих человек в больницу





Мотоциклист и двое пассажиров легкового автомобиля пострадали в ДТП в Урюпинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом "Кавасаки". Авария произошла накануне днем в хуторе Ольшанка на улице Комарова.

В результате ДТП 44-летний мотоциклист, 31-летняя и 58-летняя пассажирки автомобиля доставлены в больницу.



