Происшествия

В Волгоградской области неуступчивый водитель отправил троих человек в больницу

Происшествия 26.05.2020 10:22
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26.05.2020 10:22


Мотоциклист и двое пассажиров легкового автомобиля пострадали в ДТП в Урюпинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом "Кавасаки". Авария произошла накануне днем в хуторе Ольшанка на улице Комарова.
В результате ДТП 44-летний мотоциклист, 31-летняя и 58-летняя пассажирки автомобиля доставлены в больницу.

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