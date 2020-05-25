В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после суда

Экология 25.05.2020 17:15
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25.05.2020 17:15
Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос реки Пионерка (Царица) и реки Ельшанка в Волгограде установили по требованию суда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области исполнил решение суда и полностью выполнил требования законодательства об охране и использовании водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов.
Как ранее сообщалось, Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил иск природоохранного прокурора об обязании регионального органа власти определить ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос данных рек. Отмечалось, что нарушения водоохранного законодательства были выявлены в 2019 году в ходе проверки. В прокуратуре пояснили, что отсутствие обозначенных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов может повлечь за собой неправомерное занятие и использование этой территории.
Однако облкомприроды устранять эти нарушения не торопился. В настоящее время профильный комитет выполнил работы по определению
местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Пионерка (Царица) и
реки Ельшанка. Нижне-Волжское бассейновое водное управление внесло сведения в Государственный водный реестр.
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