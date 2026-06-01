



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в преддверии Дня защиты детей состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, по традиции на природу выехали семьи сотрудников управления со своими детьми.





Выходной на свежем воздухе прошел активно и с пользой. Старт «Зарнице» дали руководство управления и ветераны ведомства. Над площадкой, где проходили соревнования, был поднят флаг России. Ребята в возрасте от 10 до 16 лет в составе семи команд прошли особую полосу препятствий, посоревновались в игре в лазертаг, приняли участие в конкурсах с применением атрибутов военной службы.





Участники соревнований примерили на себя и роль операторов БПЛА. Мастер-класс для юных игроков провели курсанты и сотрудники Волгоградской академии МВД. А для детей от 5 до 10 лет была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.





Победителей и призеров наградили ценными подарками, а все участники получили на память об участии в «Зарнице» сувениры.









Фото УФСБ по Волгоградской области