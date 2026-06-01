Ветераны УФСБ привезли из Волгограда подарки в школу-интернат ЛНР





Представители совета ветеранов органов безопасности Волгоградской области посетили ЛНР накануне Дня защиты детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Вести-Луганск», ветераны-чекисты побывали в школе-интернате в поселке Кленовый, в одном из трех учреждений в ЛНр и ДНР, над которыми шефствует региональная общественная организация ветеранов органов безопасности и пограничной службы.

Ранее в Совет ветеранов обратилась администрация школы-интерната «Кленовая» с просьбой оказать помощь в организации реабилитации и обучения воспитанников, а также ремонте здания, находящегося в аварийном состоянии.

Волгоградские чекисты не могли остаться в стороне. И отправились в гости к детям. Но, конечно, не с пустыми руками. Образовательному учреждению были переданы стройматериалы, бытовая техника, а детям - сладкие подарки.

Гости пообщались с ребятами, а воспитанники школы-интерната блеснули знаниями по истории родного края и Волгоградской области в викторине и продемонстрировали свои таланты на концерте.





Представители ветеранской организации также посетили памятник Неизвестному солдату «Журавли», где возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны.

