Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Губернатор Андрей Бочаров назвал победителей праймериз ЕР в Волгоградской области

Политика 01.06.2026 10:18
1 июня губернатор Андрей Бочаров на заседании президиума регионального крыла «Единой России» подвёл итоги партийного праймериз. По словам главы региона, в предварительном голосовании приняли участие 195 тыс. жителей. В лидерах депутаты-старожилы, а также высокопоставленные чиновники, известные общественники и ветераны.

– По федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области –  депутат Государственной Думы ФС РФ 8-го созыва, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев; глава Волгограда Владимир Марченко; председатель общественной палаты Волгограда, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев; депутат Волгоградской областной думы 7-го созыва, заместитель председателя Волгоградской областной думы, председатель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева; директор филиала Центра «ВОИН» в Волгоградской области, депутат Волгоградской областной думы 7-го созыва Игорь Воробьев, – сообщил руководитель региона.

Среди одномандатников места расположились следующим образом. В Волгоградском избирательном округе №85 победу взяли спецпредставитель губернатора Николай Николаев, глава Большелычакского сельского поселения Фроловского района Ксения Кулешова, ветеран специальной военной операции по защите Донбасса Ковалев Александр Сергеевич.

В Волжском округе №87 – экс-мэр Волгограда и депутат Госдумы Виталий Лихачёв, руководитель Черебаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Михаил Порядный, медсестра Софья Снигирь.

По Михайловскому одномандатному округу №86 лидируют: депутат Госдумы Андрей Гимбатов, общественник Виктор Сагдеев, руководитель ООО «Дон-Кадастр» Алексей Шарапов.

Также подведены были итоги довыборов в Волгоградскую областную думу. В одномандатном округе №18 победу взял депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Отметим, праймериз ЕР проходило в период с 25 по 31 мая 2026 года. Свои кандидатуры на предварительное голосование вынесли 53 человека, в том числе 34 претендента участвовали в нём впервые. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что партией была проделана большая работа, а жители региона смогли отдать свои голоса в справедливых, прозрачных условиях. Голосование было организовано на высоком уровне. В ближайшее время руководитель рассчитывает встретиться со всеми претендентами на мандаты, прошедшими предварительный отбор.

Фото: администрация Волгоградской области

