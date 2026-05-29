Росводресурсы сократили сбросы на Волжской ГЭС





С сегодняшнего дня, 29 мая, ежедневный объем сбросов на Волжской ГЭС уменьшен на 1 тысячу кубометров. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее указание опубликовали накануне, 28 мая, Росводресурсы. С 29 мая Волгоградский гидроузел начал пропускать по 16 тысяч кубометров в секунду. Такой график будет действовать до нового распоряжения федерального ведомства.

Напомним, в этом году период больших сбросов на Волжской ГЭС продлился две недели. В результате активного притока в водоемы, а также проведенной расчистке ериков и строительству водопропускных сооружений удалось достигнуть 90-процентного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Это произошло впервые за последнее десятилетие.



