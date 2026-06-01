Детфонд устроил праздник для детворы в Волгограде и ЛНР





В Волгограде региональное отделение Российского детского фонда 1 июня, в День защиты детей, провело праздник на территории Дзержинского центра социальной защиты населения. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники фонда тепло поздравили ребят и вручили им сладкие подарки.

Свои сладости, а также развивающие игры и комплекты для творчества от волгоградского отделения Детфонда получили и ребята в ЛНР. В честь праздника подарки были направлены волгоградцами в Кленовую специальную школу‑интернат Луганской Народной Республики.





– День защиты детей напоминает нам о важнейшей миссии – беречь и поддерживать подрастающее поколение. Более 38 лет региональное отделение Российского детского фонда в Волгоградской области стоит на страже детства – рука об руку с органами власти, общественными объединениями, людьми, неравнодушными к проблемам детства. От всего сердца благодарю всех работников фонда, наших партнеров и всех неравнодушных людей, кто разделяет наши ценности и помогает делом! Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин, поздравляя Российский детский фонд со знаменательной датой, подчеркнул: «В нашей стране вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание». Будем и впредь неукоснительно следовать этому курсу, руководствуясь девизом фонда: «Ни дня без доброго дела!». С праздником! – такими словами поздравила всех с праздником председатель правления регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева.





В Детском фонде отмечаю, что работа, направленная на раскрытие потенциала детей и заботу о них, в Волгоградской области будет продолжена.

