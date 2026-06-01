



В Волгограде 5 июня введут временную схему автомобильного движения на территории Центрального района. Власти для обеспечения безопасности проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и Буркина-Фасо перекроют некоторые дороги и проезды.

- 5 июня с 00:00 до 24:00 свободными от автотранспорта станут: дорога по ул. Зайцева в границах от пр. им. В.И. Ленина до ул. им. маршала Чуйкова и входа GATE № 1, выезд со стороны ул. Батальонной на автомобильную дорогу ул. Зайцева, проезд от автомобильной дороги пр. им. В.И. Ленина до входа GATE № 5 и некоторые другие участки, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, по данным муниципалитета, для объезда автолюбители смогут воспользоваться ул. Возрождения и ул. 7-й Гвардейской. Кроме того, чиновники также анонсировали переход общественного транспорта на особый режим, однако пообещали рассказать об ожидающих горожан и гостей областного центра корректировках ближе к дате проведения матча.

