



Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Кремля, глава государства потребовал обеспечить бесперебойную работу работу важнейших для россиян онлайн-сервисов.

Поручение, которое Владимир Путин адресовал Михаилу Мишустину и Александру Бортникову звучит дословно так:

– Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На исполнение поручения главам ФСБ и Правительства президент дал ровно месяц. Доклад Владимир Путин намерен увидеть 1 июля 2026 года.

Фото: пресс-служба Кремля