Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Герман Греф прибыл в Волгоград на открытие кампуса «Школа 21»

Общество 01.06.2026 14:22
Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл сегодня, 1 июня, в Волгоград, с важной миссией. Совместно с губернатором Андреем Бочаровым гость Волгограда принял участие в открытии кампуса «Школы 21». В современном пятиэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м. созданы все условия для обучения цифровым технологиям. Проект «Школа 21» дает возможность всем желающим старше 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно стать цифровым инженером.

Андрей Бочаров поблагодарил Германа Грефа и Сбербанк за конструктивное взаимодействие в сфере развития цифровых технологий 

– Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации, — Андрей Бочаров напомнил, что создать именно здесь образовательный кластер было решено с учетом мнения участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре. 

Чтобы поступить в «Школу 21», надо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор — «бассейн», который длится 14 дней и по его результатам определяются участники основного обучения. Более тысячи человек уже прошли отборочные испытания.  Большая часть - это жители Волгоградской области. Также в проекте участвуют представители Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии, Татарстана. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40% участников. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению Президента Российской Федерации.


Герман Греф оценил условия, созданные в кампусе «Школы 21». 

– В новом кампусе «Школы 21» в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Главная ценность школы – ее доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация.  100% наших выпускников трудоустроены, их «разбирают» еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование, –  выступил председатель правления Сбербанка. 

В мае в новом кампусе начали осваивать основную программу 130 человек.  Кроме того, в рамках проекта заключены соглашения о сотрудничестве с ВолгГТУ, ВолГУ, ВолгГМУ, Российским госунивеситетом социальных технологий. В кампусе, который открыт круглогодично и круглосуточно, проводятся дни открытых дверей, экскурсии, работают клубы по интересам, проходят профориентационные и рекрутинговые встречи.

Фото администрации Волгоградской области

