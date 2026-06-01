Герман Греф прибыл в Волгоград на открытие кампуса «Школа 21»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл сегодня, 1 июня, в Волгоград, с важной миссией. Совместно с губернатором Андреем Бочаровым гость Волгограда принял участие в открытии кампуса «Школы 21». В современном пятиэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м. созданы все условия для обучения цифровым технологиям. Проект «Школа 21» дает возможность всем желающим старше 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно стать цифровым инженером.
Андрей Бочаров поблагодарил Германа Грефа и Сбербанк за конструктивное взаимодействие в сфере развития цифровых технологий
– Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации, — Андрей Бочаров напомнил, что создать именно здесь образовательный кластер было решено с учетом мнения участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре.
Чтобы поступить в «Школу 21», надо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор — «бассейн», который длится 14 дней и по его результатам определяются участники основного обучения. Более тысячи человек уже прошли отборочные испытания. Большая часть - это жители Волгоградской области. Также в проекте участвуют представители Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии, Татарстана. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40% участников. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению Президента Российской Федерации.
Герман Греф оценил условия, созданные в кампусе «Школы 21».
– В новом кампусе «Школы 21» в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Главная ценность школы – ее доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. 100% наших выпускников трудоустроены, их «разбирают» еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование, – выступил председатель правления Сбербанка.
В мае в новом кампусе начали осваивать основную программу 130 человек. Кроме того, в рамках проекта заключены соглашения о сотрудничестве с ВолгГТУ, ВолГУ, ВолгГМУ, Российским госунивеситетом социальных технологий. В кампусе, который открыт круглогодично и круглосуточно, проводятся дни открытых дверей, экскурсии, работают клубы по интересам, проходят профориентационные и рекрутинговые встречи.
