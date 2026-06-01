Герман Греф прибыл в Волгоград на открытие кампуса «Школа 21»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл сегодня, 1 июня, в Волгоград, с важной миссией. Совместно с губернатором Андреем Бочаровым гость Волгограда принял участие в открытии кампуса «Школы 21». В современном пятиэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м. созданы все условия для обучения цифровым технологиям. Проект «Школа 21» дает возможность всем желающим старше 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно стать цифровым инженером.

Андрей Бочаров поблагодарил Германа Грефа и Сбербанк за конструктивное взаимодействие в сфере развития цифровых технологий

– Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации, — Андрей Бочаров напомнил, что создать именно здесь образовательный кластер было решено с учетом мнения участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

Чтобы поступить в «Школу 21», надо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор — «бассейн», который длится 14 дней и по его результатам определяются участники основного обучения. Более тысячи человек уже прошли отборочные испытания. Большая часть - это жители Волгоградской области. Также в проекте участвуют представители Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии, Татарстана. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40% участников. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению Президента Российской Федерации.