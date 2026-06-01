Сотрудники МЧС на учениях в Волгограде спасли четырех рыбаков

В акватории Волги напротив Тракторозаводского района Волгограда 1 июня развернулась учебная спасательная операция. Сотрудники оперативных служб тренировались в оказании помощи рыбакам, которые оказались в воде в результате крушения судна.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, по легенде учений, в опасности были четверо мужчин, которые на моторной лодке двигались по Волге. Они искали место для рыбалки, но внезапно судно совершило жесткий навал на затопленное бревно и получило повреждение корпуса, после чего частично затонуло. Люди оказались в воде, а один мужчина в результате удара лодки о бревно получил травму головы. Троих пострадавших унесло течением, а одному удалось схватиться за борт частично затопленной дрейфующей лодки.





Сотрудники подразделений ГКУ «Служба спасения» Волгоградской области, специализированной пожарно-спасательной части и Центра ГИМС, а также добровольцы общественной организации ВОСВОД с помощью БПЛА нашли рыбаков и достали их из воды.

Напомним, что в апреле текущего года в Волгоградской области произошла трагедия на Волге, где затонула лодка с рыбаками. Тогда четверых мужчин спасти не удалось. Они погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





