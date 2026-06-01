



Жители городов Фролово, Волгоград, Котельниково, а также Ольховки и Октябрьского смогут в июне получить консультации специалистов налоговой службы в мобильных офисах ФНС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление ФНС России по Волгоградской области, выездные приемы волгоградцев состоятся в период с 16 по 19 июня.

График работы мобильных офисов ФНС в Волгоградской области:

– рабочий поселок Октябрьский:

16 июня – с 10-00 до 12-00 – на базе МФЦ Октябрьского района (ул. Дзержинского, 42).

– город Котельниково

16 июня – с 12-30 до 14-30 – на базе МФЦ Котельниковского района (ул. Ленина, 31).

– город Фролово

17 июня – с 09-00 до 12-00 – в «Молодежном центре» (ул. Фроловская, 6).

– город Волгоград

18 июня – с 10-00 до 13-00– на базе МФЦ Дзержинского района (пр. им. Жукова, 125),

18 июня – с 14-00 до 17-00 – в гипермаркете «Лента» (проспект Университетский, 105),

19 июня – с 14-30 до 16-30 – в МФЦ Тракторозаводского района (ул. Николая Отрады, 26А).

19 июня – с 10-00 до 15-00 – на базе МФЦ Ольховского района (ул. Комсомольская, д. 9).

– Жители отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получат ответы на интересующие их вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – сообщают в УФНС России по Волгоградской области. – Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.

Посетителям мобильных офисов также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».