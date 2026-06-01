



Два любопытных судебных процесса прошли в Волгограде и области без лишнего «шума и пыли». Силовики выявили схему, которую провернули члены семьи бывшего депутата Волгоградской облдумы Николая Чувальского, подарив имущество, принадлежащее общественным организациям, главе семейства. Экс-депутат в одночасье стал обладателем недвижимости, стоимость которого оценивается в десятки, а может, даже в сотни миллионов рублей. Среди этих объектов – стадион, бассейн, а также крупные базы отдыха.

Состоявшиеся суды признали незаконность совершенных сделок по отчуждению имущества. Часть имущества изъята в доход государства, другие сделки признаны недействительными. Решения двух районных судов вступили в законную силу. Однако проигравшая сторона обжаловала их в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Заседания по рассмотрению жалоб еще не состоялись.

Схождение с политического олимпа

Еще несколько лет назад имя Николая Чувальского было хорошо известно как в политических, так и в бизнес-кругах. Карьера бывшего учителя физкультуры стремительно пошла в рост, когда он перешел на работу в органы местной власти. Первая чиновничья должность у Николая Чувальского была связана с администрацией Дзержинского района. Затем он стал депутатом Волгоградской гордумы первого и второго созывов, был первым вице-мэром Волгограда. А в 2003 году избрался депутатом Волгоградской областной думы. В регпарламенте Николай Чувальский просидел два созыва – до 2014 года, где занимал одно время пост заместителя председателя областной думы. В областной думе он представлял партию «Единая Россия», хотя был в его жизни период, когда Николай Николаевич перед окончанием очередного срока в регпарламенте вдруг поменял свои политические взгляды и возглавил региональное отделение партии «Родина». Однако успеха это политическое объединение под его руководством не имело, свидетельством чему стали более, чем скромные результаты «Родины» на региональных выборах 2014 года.

Однако, если политическая карьера Николая Чувальского постепенно закатывалась, то вот в другой сфере, связанной с бизнесом, у бывшего депутата Волгоградской облдумы все складывалось. Он являлся учредителем и фактическим руководителем целого ряда коммерческих и некоммерческих организаций. В частности, ФК «Олимпия», ФК «Олимпия-2», ООО «Велес 09» (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания), а также руководителем Волгоградской городской общественной организации «Футбольный клуб «Олимпия» и Волгоградской региональной общественной организации «Футбольный клуб «Олимпия-2».

В Волгограде он был известен, как предприниматель, который распоряжался целым перечнем объектов недвижимости – начиная от стадионов с бассейном в областном центре и заканчивая современной базой отдыха в Краснослободске.

Щедрость не знает границ?

Однако мало кто знал, что Николай Чувальский не являлся собственником всего этого богатства. И стадионы, и базы отдыха, и другие объекты недвижимости являлись имуществом двух общественных организаций - ВРОО «ФК «Олимпия-2» и ВГОО «ФК «Олимпия». Так бы продолжалось и дальше, однако некоторое время назад организации были ликвидированы. А перед ликвидацией вся недвижимость была подарена Николаю Чувальскому.





Суть схемы заключалась в том, что решение о дарении имущества общественной организации принимали ближайшие родственники экс-депутата, которые и являлись членами данных организаций – его супруга и два сына. Как заподозрили компетентные органы, это было сделано в целях уклонения от порядка определения судьбы имущества ликвидированных общественных организаций, то есть от обращения имущества в доход государства. Именно в государственную собственность оно должно было вернуться после удовлетворения требований кредиторов, если такие бы имелись. При этом отчуждение имущества в пользу Николая Чувальского противоречило уставам общественных организаций, согласно которым оно должно было использоваться исключительно для пропаганды здорового образа жизни и вовлечения детей и молодежи в спортивную жизнь. Именно для этого и создавались эти общественные объединения.

Базовый доход

Когда схема была раскрыта, осенью прошлого года прокуратура Волгоградской области обратилась в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области и в Дзержинский районный суд Волгограда с требованием признать недействительными договоры дарения движимого и недвижимого имущества, заключенного между Николаем Чувальским и его родственниками.

Среднеахтубинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав отсутствующим право собственности Николая Чувальского на целый ряд объектов, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме, и обратив их в доход государства. Речь идет о базе отдыха «Тополек» площадью 1847 квадратных меров и земельным участком площадью 10 тысяч квадратных метров, двух спортивных комплексах площадью 5713 и 2575 квадратных метров, комплекса базы отдыха «Железнодорожник» площадью 993 квадратных метров с тремя дачными домиками, туристической базе отдыха «Дубравушка» площадью 465 квадратных метров, учебно-тренировочной базы «Олимпия» (3 206 кв.м).





Прокуратура также требовала обратить в доход государства два авто премиум-класса – BMW и MERSEDES-BENZ E 200 4MATIC, которые ранее также находились на балансе ВРОО «ФК «Олимпия». Однако BMW был продан общественной организацией одному из сыновей Николая Чувальского, который, в свою очередь, продал его своей ближайшей родственнице. После чего она уже избавилась от машины через автосалон, где он нашел уже другого покупателя.

Еще один автомобиль MERSEDES-BENZ E 200 4MATIC общественная организация продала второму сыну Николая Чувальского. Тот потом заключил договор купли-продажи с мужчиной, который впоследствии продал его женщине с той же фамилией.

Однако автомобили суд оставил у новых владельцев. Решение Среднеахтубинского районного суда, к слову, вступило в силу в марте 2026 года.

Вывели на чистую воду

В то же время в Дзержинском районном суде Волгограда по аналогичному иску прокуратуры решалась судьба имущества ВГОО «ФК «Олимпия», расположенного в областном центре. На внеочередных общих собраниях организации, которые прошли в ноябре 2023 и в марте 2025 годов, Николай Чувальский, его супруга и двое сыновей приняли решение сделать «подарок» главе семейства в виде 13 объектов недвижимого имущества организации, включая квартиру, спортивные сооружения и земельный участок. После чего был запущен процесс ликвидации организации.

Надо сказать, что после того, как соответствующие проверки начал Минюст и прокуратура Волгоградской области, процесс ликвидации организации был приостановлен по инициативе Николая Чувальского. Однако это не спасло экс-депутата от судебных разбирательств. В прокуратуре не отказались от иска «в целях предотвращения возможного ущерба интересам государства».





В надзорном органе пришли к выводу, что заключенные между городской общественной организацией ФК «Олимпия» и Николаем Чувальским, являющимся президентом этой организации, сделки по дарению ему недвижимого имущества являются недействительными. Члены семьи Чувальских действовали по той же схеме. На внеочередных общих собраниях организации, которые прошли в ноябре 2023-го и в марте 2025 годов, Николай Чувальский, его супруга и двое сыновей приняли решение сделать «подарок» Николаю Николаевичу в виде 13 объектов недвижимого имущества организации, включая квартиру, спортивные сооружения и земельный участок.

Что это за объекты? Здание плавательного бассейна, бытовое здание с пристройкой, гараж, спортивные трибуны с пристроенными помещениями на тысячу и две тысячи мест, административно-бытовое здание, строение буфета, административно-бытовой корпус, здание тренажерного комплекса, кубовая и туалет, расположенные в Дзержинском районе Волгограда.

Немудрено, что у силовиков возникли обоснованные подозрения, что таким образом дорогостоящее имущество незаконно выводится для обогащения одного человека. В исковом заявлении прокуратура подчеркнула, что действующим законодательством предусмотрен прямой запрет на совершение сделок, в которых одно и то же лицо выступает в качестве представителя одной стороны и одновременно является стороной, в чью пользу совершается сделка.

Кроме того, Чувальский Н.Н., Чувальский К.Н. и Чувальский А.Н., как лица, состоящие в близких родственных отношениях и входящие в состав органов управления ВГОО «ФК «Олимпия», являются заинтересованными лицами в смысле п. 1 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Прокуратура настаивала, что совершение сделок с их участием повлекло конфликт интересов, поскольку их личные интересы противоречили уставным целям организации.

Суд разделил позицию прокуратуры, удовлетворив требования надзорного органа и приняв решение о признании сделок о дарении недвижимости Николаю Чувальскому недействительными и наложив запрет на какие-либо операции с ним. В связи с приостановкой процесса ликвидации организации имущество этой организации не было обращено в доход государства, однако повторить попытку отъема общественной недвижимости у Николая Чувальского теперь вряд ли получится.

Как «уплывал» бассейн

Хотя вышеописанные сделки по отъему имущества двух общественных организаций в пользу бизнесмена на этот раз удалось предотвратить, то вот вопросы к тому, как структуры Николая Чувальского завладели в свое время бассейном на улице 8-ой Воздушной армии, 27а, остались до сих пор.

В 2008 году Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ВГОО «ФК «Олимпия» к учебно-спортивной ассоциации «Олимпия» о признании права собственности общественной организации на спортивный объект. Основанием послужил заключенный еще в 1997 году договор купли-продажи бассейна с учебно-спортивной ассоциацией «Олимпия», генеральным директором которой являлся тот же Николай Чувальский, за символическую сумму в размере 30 тысяч рублей. При этом стоимость имущества в начале девяностых годов, переданного в оперативное управление спортшколе, оценивалось более чем в 1,1 миллиона рублей.





Примечательно, что построенный в конце восьмидесятых годов бассейн сначала находился в оперативном управлении спортивной школы №19 (ныне МБУ ДЮСШ №19). Однако в 1994 году в бассейн «зашла» та самая структура Николая Чувальского, учебно-спортивная ассоциация «Олимпия», которая по договору стала безвозмездно и бессрочно пользоваться бассейном городского учреждения. Это стало возможным благодаря тому, что еще во времена Советского Союза, в 1989 году, на базе только построенного бассейна при районном комитете физической культуры было создано ХФОО «Олимпия», которое по постановлению администрации Дзержинского района от 1994 года было реорганизовано путем присоединения к детско-спортивной школе УСО «Олимпия». Напомним, что именно в администрации Дзержинского района Николай Чувальский начинал свою чиновничью карьеру.

Надо сказать, заполучить бассейн удалось не сразу. Если на региональном уровне арбитражный суд при первом рассмотрении узаконил сделку с бассейном, то кассация отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. Пока и не было получено то самое решение, за которое билась «Олимпия». Интересно, что после того, как бассейн стал собственностью «Олимпии» муниципальное учреждение в течение многих лет платило ООО «ФК «Олимпия» по 7-8 миллионов рублей в год как единственному поставщику муниципальных контрактов на оказание услуг по аренде плавательного бассейна. То есть коммерческая структура Николая Чувальского стала открыто зарабатывать на бассейне, который когда-то был построен для бесплатных занятий детей.

В том деле до сих пор немало темных пятен. Чего стоит тот факт, что и администрация Волгограда (вспомним, что Николай Чувальский когда-то работал первым заместителем мэра областного центра), и департамент муниципального имущества совершенно не возражали против того, чтобы бассейн «уплыл» структурам, к которым имел отношение Николай Николаевич.

Можно добавить, что, если бы не реакция силовиков на попытки Николая Чувальского задаром получить многомиллионное имущество, оно могло быть перепродано, а деньги – выведены. Возможно – за границу, в Болгарию. Бывший депутат областной думы является человеком с двойным гражданством.

Фото: архив ИА «Высота 102», Яндекс Карты