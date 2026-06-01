Облсуд оставил в СИЗО 19-летнюю, сбившую насмерть медсестру





Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Еланского районного суда Волгоградской области о продлении срока содержания под стражей в отношении 19-летней местной жительницы, под колесами автомобиля которой погибла медсестра районной ЦРБ и мама двоих детей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 18 ноября прошлого года Евгения Рыбкина, не имевшая прав на управление автомобилем, села за руль ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения. На улице Московская в рабочем поселке Елань около магазина «Нюанс» она сбила велосипедистку. После чего покинула место ДТП.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Женщина рано утром ехала на работу в больницу.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс в рабочем поселке. Люди требовали самого строгого наказания для виновницы гибели человека. Девушку задержали и заключили ее под стражу. Затем срок задержания в СИЗО был продлен до 18 июня.

Однако Евгения Р. захотела на свободу и обжаловала продление под стражей. Но облсуд признал решение районного суда о продлении ее изоляции от общества законным.



