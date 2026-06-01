Новоаннинский районный суд Волгоградской области отправил на 10 лет в колонию строгого режима жителя райцентра за зверское убийство соседа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия в городе Новоаннинский произошла днем 21 августа 2025 года.

Согласно материалам дела, Константин Е., находясь на кухне своего дома в состоянии алкогольного опьянения, поругался с приятелем и жестоко с ним расправился. Он нанес несчастному не менее 20 ударов ножом в область головы, лица, груди, живота и конечностей, проткнув диафрагму и селезенку, а также сломал соседу нос и несколько ребер. Но на этом он не остановился и задушил свою жертву.