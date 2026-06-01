



Правительство на фоне масштабных подтоплений на юге России решило вернуться к вопросу обязательного страхования частных жилых домов. Таким образом власти планируют сэкономить на выплате компенсаций в случае природных бедствий и другого рода ЧС.

- Сейчас мы… изучаем возможности внедрения обязательного страхования… на территории Российской Федерации, но, скорее, не для всех граждан в целом, потому что это было бы совсем странно. Возможно, только для ИЖС, то есть только для частных домов, и, возможно, только с определенными критериями, - приводит ТАСС слова замминистра финансов Ивана Чебескова.

В настоящее время правительство прорабатывает категории объектов, на которые будет возложена такая обязанность. Специалисты обещают не вводить тотальное страхование, а подойти к проблеме точечно, используя рискоориентированный подход. В свою очередь депутаты в Госдуме настаивают на субсидировании соответствующих страховых обязательств граждан.

Отметим, по данным экспертов, с 2020 по 2022 год из федерального бюджета пострадавшим от ЧС россиянам было выплачено более 25 млрд рублей.

