



Специалисты РИА Рейтинг изучили материальное благосостояние семей. В итоговом релизе сообщается, что Волгоградская область по итогам 2025 года заняла 45-е место. Согласно опубликованным данным, размер потенциального возможного денежного остатка у волгоградских семей с одним ребенком после вычета необходимых трат в прошлом году составил 54904 рубля в месяц. Что касается семей с двумя детьми, то размер «лишней» суммы был, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, меньше – 36922 рубля.

Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей возглавили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе в семьях с двумя детьми после минимальных расходов, по версии составителей исследования, в прошлом году оставалось 141365 рублей. Замыкают список по уровню благосостояния семей Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. В частности, в Ингушетии семьям с двумя детьми не хватает 13361 рубля после вычета необходимых трат. Однако эксперты подчеркнули, что в регионах с отрицательным денежным остатком источником доходов является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев имеют место «серые» зарплаты.

Справка. Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2025 года рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.



