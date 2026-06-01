Крепость на случай осады за 40 млн рублей продают под Волгоградом

В Волгоградской области в хуторе Песковатка за 40 миллионов рублей выставлена на продажу крепость из белого кирпича, собственником которой является бизнесмен-строитель Владимир Галаганов. Как сообщает Пятый канал, на огороженной высокой крепостной стеной территории есть все, чтобы пережить зомби-апокалипсис. Здесь есть несколько домов, высокий забор и пять башен для лучников. Бизнесмен хотел проводить в крепости рыцарские турниры, но до этого дело не дошло.

Объявление о продаже этой недвижимости, опубликованное на одном из популярных сервисов, заманивает покупателей восхитительными пейзажами, хорошей экологией, лесами и разнотравьем за крепостной стеной.

- Имущественный комплекс представляет собой 7 земельных участка на берегу озера общей площадью 1,200 га и 5 коттеджей из кирпича более 1100 кв м2. Своя подстанция, - указано в объявлении. - Участок ровный – чистый луг, поросший медоносным разнотравьем, по границе – лиственные деревья и кустарники. Вокруг роскошные ягодно-грибные хвойные и смешанные леса.

Новые владельцы, как отмечается, могут вести на этой территории легальный гостиничный бизнес и спокойно здесь жить с постоянной пропиской, пользоваться социальной инфраструктурой посёлка.

Владелец крепости, которая судя по фотографиям, не достроена, готов рассмотреть варианты продажи домов и земельного участка по отдельности от 3 миллионов рублей

Фото Avito.ru

