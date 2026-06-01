Соцфонд: волгоградским семьям с детьми выплатили почти 12 млрд рублей

11,8 млрд рублей направило волгоградское Отделение СФР на поддержку семей с детьми с начала 2026 года. Как сообщили в организации сегодня, 1 июня, в День защиты детей, всего 79 тысяч семей регулярно получают положенные им выплаты и пособия.

Одной из основных мер поддержки уже многие годы является маткапитал. В 2026 году уже более 3 тысяч жителей Волгоградской области получили сертификаты. Средства из маткапитала семьи направляют на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью, на накопительную пенсию владельца сертификата.

Также семьи с детьми имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Такой мерой поддержки воспользовались также 3 тысячи жителей региона.

При этом 9 612 родителей в 2026 году Отделение СФР по Волгоградской области получили пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Самая массовая мера поддержки семей — единое пособие. В 2026 году его направили 62 тысячам детей и 1,4 тыс. беременным женщинам. Пособие назначается семьям на основании комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.