



Волгоградский областной суд направил жалобы на приговор убийце из города Камышина Сергею Кибальникову для рассмотрения в апелляционный суд Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», срок, назначенный в Волгограде – 22 года в колонии строгого режима, обжаловали только сам осужденный и его адвокат, от прокуратуры и потерпевших жалоб в установленные законом сроки не поступило.

Напомним, жертвой жестокой расправы на почве ревности в августе 2025 года стал в Камышине федеральный судья Василий Ветлугин. Подкараулив мужчину в конце рабочего дня на улице, Сергей Кибальников произвел в него выстрелы из обреза карабина «Сайга», а затем нанес поверженному Ветлугину зверские ножевые ранения. От полученных травм Василий Ветлугин скончался на месте происшествия. Сам же Кибальников и не думал скрываться от правоохранителей, признав сразу вину в совершенном убийстве.

Не отрицал Кибальников вины и на стадии предварительного следствия, и в суде.

Судебный процесс проходил в Волгоградском областному суде за закрытыми дверями. Так постановила судья на первом же заседании с учетом особого статуса жертвы кровавой расправы и обстоятельств совершенного преступления. Присутствовали СМИ лишь на оглашении приговора, которое состоялось 29 апреля 2026 года.

Кроме срока – 22 года в колонии строгого режима – Сергей Кибальников должен выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Маме убитого Сергей Кибальников должен 2 миллиона рублей, супруге – полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей Кибальников также должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке.