Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Суд Сочи рассмотрит дело о зверском убийстве федерального судьи Ветлугина

Волгоградский областной суд направил жалобы на приговор убийце из города Камышина Сергею Кибальникову для рассмотрения в апелляционный суд Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», срок, назначенный в Волгограде – 22 года в колонии строгого режима, обжаловали только сам осужденный и его адвокат, от прокуратуры и потерпевших жалоб в установленные законом сроки не поступило.  

Напомним, жертвой жестокой расправы на почве ревности в августе 2025 года стал в Камышине федеральный судья Василий Ветлугин. Подкараулив мужчину в конце рабочего дня на улице, Сергей Кибальников произвел в него выстрелы из обреза карабина «Сайга», а затем нанес поверженному Ветлугину зверские ножевые ранения. От полученных травм Василий Ветлугин скончался на месте происшествия. Сам же Кибальников и не думал скрываться от правоохранителей, признав сразу вину в совершенном убийстве.

Не отрицал Кибальников вины и на стадии предварительного следствия, и в суде. 

Судебный процесс проходил в Волгоградском областному суде за закрытыми дверями. Так постановила судья на первом же заседании с учетом особого статуса жертвы кровавой расправы и обстоятельств совершенного преступления. Присутствовали СМИ лишь на оглашении приговора, которое состоялось 29 апреля 2026 года. 

Кроме срока – 22 года в колонии строгого режима – Сергей Кибальников должен выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Маме убитого Сергей Кибальников должен 2 миллиона рублей, супруге – полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей Кибальников также должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке.

