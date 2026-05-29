Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом





Ежегодные учебно-методические сборы с главами муниципальных районов и округов Волгоградской области стартовали 29 мая на базе спортивной школы «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард» под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в администрации региона, в них принимают участие представители ГУ МЧС России по Волгоградской области, профильных органов исполнительной власти региона, главы органов местного самоуправления. Основная цель — оценка готовности территориальной подсистемы РСЧС в Волгоградской области к предупреждению и ликвидации пожаров, обеспечению безопасности на водных объектах в предстоящий летний период.





В учениях задействованы 64 человека личного состава и 24 единицы техники региональной группировки сил. Для демонстрации возможностей сил и средств региональных служб представлены 65 единиц техники, используемой в практической противопожарной деятельности, среди которой пожарные автоцистерны и мобильные модули пожаротушения, насосные станции и пеноподъемники, подвижные пункты управления, узлы связи, БПЛА, пункты обогрева и размещения, аварийная и разведывательная автотехника, снегоболотоходы, спасательные катера и т.д.





Губернатор Волгоградской области подчеркнул необходимость воспользоваться нежаркой погодой, чтобы проверить еще раз готовность органов власти, оперативных служб к возможным осложнениям ситуации в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В ходе сборов были отработаны действия служб при возгорании сухой растительности на площади 2 га и распространения огня на жилые здания. В частности, был ликвидирован условный очаг возгорания, организована эвакуация жителей, и оказание медпомощи. При этом совместно с силами региональных служб использовались расчеты добровольной пожарной дружины, авиаразведки, внештатных формирований.







Напомним, в Волгоградской области благодаря системной работе по развитию противопожарной службы с 2022 года обеспечено 100% прикрытие территории региона от огня. С 20 марта на территории региона действует пожароопасный период.

Фото администрации Волгоградской области