Главное

Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Общество

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом

Общество 29.05.2026 15:07
0
29.05.2026 15:07


Ежегодные учебно-методические сборы с главами муниципальных районов и округов Волгоградской области стартовали 29 мая на базе спортивной школы «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард» под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в администрации региона, в них принимают участие представители ГУ МЧС России по Волгоградской области, профильных органов исполнительной власти региона, главы органов местного самоуправления. Основная цель — оценка готовности территориальной подсистемы РСЧС в Волгоградской области к предупреждению и ликвидации пожаров, обеспечению безопасности на водных объектах в предстоящий летний период. 


В учениях задействованы 64 человека личного состава и 24 единицы техники региональной группировки сил.  Для демонстрации возможностей сил и средств региональных служб представлены 65 единиц техники, используемой в практической противопожарной деятельности, среди которой пожарные автоцистерны и мобильные модули пожаротушения, насосные станции и пеноподъемники, подвижные пункты управления, узлы связи, БПЛА, пункты обогрева и размещения, аварийная и разведывательная автотехника, снегоболотоходы, спасательные катера и т.д. 


Губернатор Волгоградской области подчеркнул необходимость воспользоваться нежаркой погодой, чтобы проверить еще раз готовность органов власти, оперативных служб к возможным осложнениям ситуации в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

В ходе сборов были отработаны действия служб при возгорании сухой растительности на площади 2 га и распространения огня на жилые здания. В частности, был ликвидирован условный очаг возгорания, организована эвакуация жителей, и  оказание медпомощи. При этом совместно с силами региональных служб использовались расчеты добровольной пожарной дружины, авиаразведки, внештатных формирований. 


Напомним, в Волгоградской области благодаря системной работе по развитию противопожарной службы с 2022 года обеспечено 100% прикрытие территории региона от огня. С 20 марта на территории региона действует пожароопасный период. 

Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.05.2026 17:36
Общество 29.05.2026 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 17:08
Общество 29.05.2026 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:55
Общество 29.05.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:43
Общество 29.05.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:34
Общество 29.05.2026 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:07
Общество 29.05.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:01
Общество 29.05.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:55
Общество 29.05.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:48
Общество 29.05.2026 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:39
Общество 29.05.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:37
Общество 29.05.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 13:14
Общество 29.05.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 13:09
Общество 29.05.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 12:57
Общество 29.05.2026 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 12:28
Общество 29.05.2026 12:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
16:11
Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до судаСмотреть фотографии
15:55
Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удараСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области отменена дневная ракетная опасностьСмотреть фотографии
15:10
Наемного убийцу гаишника в 90-х осудят в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:01
Яма в человеческий рост и много плитки: в Волгограде с необычного ракурса показали ремонт площадей у храма и вокзалаСмотреть фотографии
14:55
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за угрозы ракетного удараСмотреть фотографии
14:54
Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памятиСмотреть фотографии
14:48
Волгоградская «Горькова» названа «Хорошим местом» на Яндекс КартахСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
14:37
Жертвой догхантеров стал еще один бездомыш в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцам предложили проголосовать за создание новой ж/д остановкиСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО авторитетного бизнесмена МолодцоваСмотреть фотографии
13:14
Силовики с автоматами прикрыли работу арестованных отелей судьи Момотова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
Власти: на АЗС Волгограда нет дефицита топлива после теракта ВСУСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде 17-летнего подростка обвинили в спланированном разбоеСмотреть фотографии
12:57
Казаки с балалайками встретили в Волгограде сборную Буркина-ФасоСмотреть фотографии
12:16
В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФОСмотреть фотографии
11:39
СК установит причастных к смертоносному налёту ВСУ на Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
11:36
Волгоградская компания спроектирует новую трамвайную ветку к ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде бесправный водитель мотороллера угробил пассажираСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде произошел сбой в движении электричекСмотреть фотографии
10:52
В Ростове задержали очередного пособника украинских мошенниковСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом шесть человек пострадали в перевернувшемся ЛексусеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском скончалась пострадавшая от БПЛА 55-летняя женщинаСмотреть фотографии
 