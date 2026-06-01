В Волжском 1 июня мужчина упал замертво на остановке

1 июня труп мужчины нашли на остановке общественного транспорта в городе Волжском Волгоградской области. По словам очевидцев, прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб накрыли бездыханное тело, чтобы не шокировать спешащих на работу волжан.

По предварительным данным, мужчина, которому на вид 50-55 лет, умер около 06:50 мск. Видимых повреждений на теле нет, поэтому, скорее всего, его смерть вызвана естественными причинами.

Трагедия произошла на остановке кинотеатр «Юность» на бульваре Профсоюзов.

В СУ СКР по Волгоградской области информацию о смерти мужчины подтвердили, сообщив, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства его гибели.

