В Волгограде обнаружили взрывоопасную ФАБ-250

Экстренные службы в Советском районе Волгограда оцепили территорию, где обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, взрывоопасный боеприпас нашли рабочие при проведении земляных работ. Точное место не называется.

В ближайшее время в Волгоград прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра, который вывезет ФАБ-250 в безопасное место и ликвидирует путем подрыва.

Напомним, что в Волгоградской области ежегодно находят неразорвавшиеся боеприпасы, которые лежат в земле со времен Сталинградской битвы.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области

