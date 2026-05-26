



В Волгограде сегодня, 26 мая, для тысяч выпускников школ прозвенел Последний звонок. Уже через пару часов центр Волгограда заполнился сотнями ребят, в фотоальбомах которых навсегда останутся снимки, сделанные с друзьями на фоне родной Волги, в обнимку с одноклассниками.





Школьная форма, белые фартуки и банты, открытые улыбки – обязательные атрибуты этого дня. Внутри каждого из этих ребят – ликование, легкая горечь от расставания со школой и детством и трепет, ведь сейчас они все – лишь в начале долгой и широкой дороги. Впереди непростая пора – волнительная сдача госэкзаменов, томительное ожидание результатов. Но это все, как говорится, завтра, а сегодня они – молодые, чрезвычайно красивые и открытые для всего нового.





Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев прогулялся по центру Волгограда и снял этот незабываемый для ребят день.





Редакция информагентства поздравляет всех выпускников 2026 года с Последним звонком. Вас всех ждет много новых свершений, побед и открытий. Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь добрыми знакомствами и счастливыми событиями. Все лучшее, как пел крокодил Гена, впереди! И – ни пуха ни пера!



































































































