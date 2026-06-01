



В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации спасателей, хмурое и промозглое начало понедельника лишь разминка перед основным ударом стихии. В ближайшие часы на регион обрушатся ливни, грозы и ураганный ветер.

- В период 14-16 часов и до конца суток 01.06.2026, ночью и днем 02.06.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в экстренном предупреждении МЧС России.

Спасатели отмечают, что во время ненастья повышаются риски обрыва ЛЭП, падения деревьев, рекламных конструкций и повреждения кровельных покрытий. Специалисты рекомендуют волгоградцам заранее закрыть окна, во время непогоды по возможности избегать нахождения на улице, а в случае необходимости остерегаться деревьев, рекламных щитов и плохо закреплённых элементов.

