На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ





Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия.

– В Ростовской области выявлены комары, которые могут переносить ЛНЗ. По данным надзорных служб, существует риск дальнейшего роста популяции комаров в летний период. Это связано с благоприятными условиями для их размножения после обильных дождей, – передает ростовское издание.

Снизить риск заражения вирусом жители юга России могут стандартными способами – средствами защиты от укусов насекомых (репелленты) и ношением закрытой одежды. Особое внимание рекомендуется уделять самочувствию после укусов. К врачам необходимо обращаться сразу же при появлении температуры, слабости или других необычных симптомов.

