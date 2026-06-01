ЕГЭ в июне сдадут 9,6 тыс. волгоградских выпускников

Сегодня, 1 июня, в Волгоградской области выпускники приступили к сдаче единого государственного экзамена по истории, литературе и химии. Эти предметы, по которым экзаменуют в первую очередь, сдадут 3,4 тысячи юношей и девушек.

В Волгоградской области открыт 71 пункт для сдачи ЕГЭ. Всего в регионе государственную итоговую аттестацию пройдут 9,6 тысячи выпускников.

Примечательно, что в текущем году ЕГЭ отмечает 25-летний юбилей.

Напомним, что основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Следующий экзамен, который будет по русскому языку, назначен на 4 июня.





