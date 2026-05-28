В Городищенском районе Волгоградской области зафиксирован сброс на землю отходов животноводства со свинофермы в поселке Самофаловка.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, на загрязнение территории и невыносимый запах пожаловались местные жители. Инспекторы совместно со специалистами филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место и провели обследование.





- В ходе осмотра территории, прилегающей к ООО «ТопАгро», зафиксирован сброс отходов животноводства на почву земельного участка. На всей территории земельного участка органолептически установлен резкий и стойкий запах отходов животноводства, - рассказали в природоохранном ведомстве.





Согласно данным из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «ТопАгро» является выращивание и разведение свиней на промышленной основе.

Площадь загрязнения составила 1500 кв.м. Отобраны пробы отходов и почвы для установления превышений загрязняющих веществ. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, а также принято процессуальное решение.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





