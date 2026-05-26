



Общественные деятели досрочно подвели итоги обводнения Волго-Ахтубинской поймы в 2026 году. По данным экспертов, усилия губернатора Андрея Бочарова при поддержке федеральных властей позволили достичь исторических результатов, вдохнув новую жизнь в особую природную зону, пострадавшую после строительства Волжской ГЭС.

- Совместные действия губернатора и федерального центра позволяют восстановить нарушенный в прошлом веке режим половодья. С учетом моего понимания контекста, это то, за что Андрей Бочаров останется в доброй памяти жителей региона на долгие годы, - сообщил активист Станислав Корякин.

Ещё 12 лет назад специалисты фиксировали уровень обводнения поймы в паводковый период на отметке в 40%, а в 2026 году он достиг 90%, что говорит об эффективности мер, реализуемых властями для запуска воды в местные ерики и озёра. Ранее регулирование стоков Волжской ГЭС не позволяло естественным путём наполнять местную сеть водоёмов. Для исправлении ситуации потребовалась расчистка 220 километров водных объектов и возведение 77 водопропускных сооружений. В результате вода вернулась в 1,4 тысячи ериков и озёр.

- Не у каждого главы региона хватило бы амбиций и лоббистских возможностей для обеспечения федеральной поддержки такого проекта. У губернатора Бочарова явно получается, - отметил политолог Александр Семёнов.

Отметим, в перспективе губернатор Волгоградской области ставит перед региональными чиновниками ещё более амбициозные цели. К 2030 году в пойме должны быть построены ещё 62 водопропускных объекта, а также уникальный обводной канал, который позволит обеспечить приток воды в заповедную территорию не только в периоды половодья, но и в течение всего года. Этот проект также уже получил поддержку руководства страны и включён в нацпроект «Экологическое благополучие».

Фото из архива ИА «Высота 102»