Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Россия vs Буркина‑Фасо: состав сборной перед матчем в Волгограде

Сборная России активно готовится к товарищескому матчу с Буркина-Фасо, который пройдёт 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», принимавшем четыре встречи чемпионата мира - 2018. Основной акцент делается на формирование состава, учитывая текущие травмы и состояние игроков.

Окончательный состав сборной России на товарищеский матч против Буркина-Фасо (5 июня 2026 года) был объявлен 18 мая 2026 года. В список вошли 32 игрока.

Вратари: Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

По сравнению с расширенным списком в окончательном составе не оказалось нападающего «Зенита» Александра Соболева. Как объяснил главный тренер Валерий Карпин, нападающий не был вызван из-за состояния здоровья. Соболев не выступал за сборную России с 2023 года.

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов не включён в состав сборной России на товарищеские матчи, поскольку вратарю будет тяжело перестроиться после финала Лиги чемпионов.

Игроки, которые не смогут принять участие в матче по другим причинам:

  • полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах из-за перелома пальца,
  • Константин Тюкавин (нападающий) – небольшие боли в оперированном колене, остался в Москве. Карпин выразил надежду, что Тюкавин восстановится к следующим матчам,
  • Данил Пруцев (полузащитник) – повреждение икроножной мышцы,
  • Лечи Садулаев (полузащитник) – получил сотрясение мозга во время отпуска, ему нельзя летать, поэтому оставили в Москве,
  • Максим Осипенко (защитник) – получил повреждение ещё в игре за «Динамо».

Александр Веселовский

     

 

